تشاوش أوغلو: زيارة ديندياس لمناطق الزلزال تعكس تضامن اليونان مع تركيا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن زيارة نظيره اليوناني نيكوس ديندياس لمناطق الزلزال تعكس تضامن اليونان وشعبها مع تركيا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، الأحد، مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، من ولاية هطاي التركية المتضررة من الزلزال.

ولفت تشاوش أوغلو إلى أن اليونان "من أوائل الدول التي سارعت لعرض المساعدة" بعد كارثة الزلزال التي ضربت جنوبي تركيا.

وأضاف: "لقد أرسلوا على الفور فرق البحث والإنقاذ، وجلبوا مساعداتهم الإنسانية إلى تركيا عبر العديد من الطائرات".

ولفت تشاوش أوغلو إلى أنه في عام 1999 وقع زلزال في تركيا ثم اليونان بفارق نحو شهر، مشيراً أن البلدين هرعا في حينه لمساعدة بعضهما.

وأشار إلى أن مجلة "التايم" أعدت خبراً عن الموضوع في ذلك الوقت، وأنه لم يكن سياسياً في حينه، فبعث رسالة إلى المجلة نشرتها لاحقاً.

ونوه أنه كتب في الرسالة ما مفاده "من المهم أن نساعد بعضنا البعض في الأوقات الصعبة، لكن لا يتعين علينا انتظار زلزال آخر وكارثة أخرى لتطوير علاقاتنا".

وأكد أنه لا يزال يتبنى هذا الرأي، وقال: "آمل أن نبذل جهدا لمعالجة الخلافات في وجهات النظر بيننا أيضاً بشكل صادق عبر الحوار".

وأعرب عن امتنانه لديندياس الذي وصفه بـ"الصديق" واليونان حكومة وشعباً على تضامنهما مع تركيا في هذه الأيام العصيبة.

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس صرح، الأحد، بعد وصوله إلى جنوبي تركيا أن بلاده ستواصل بذل ما بوسعها على المستويين الثنائي والأوروبي كي تتجاوز تركيا ما خلفته محنة الزلزال.