وزير الخارجية التركي: معابرنا الحدودية مع سوريا مفتوحة للمساعدات

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأحد، أنّ المعابر الحدودية مع الجانب السوري مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية لا سيما الأممية.

وأشار تشاوش أوغلو، في حديث للصحفيين بولاية هطاي التي تعرضت للزلزال، إلى تسهيل تركيا لكافة المساعدات الخارجية المتجهة إلى المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا.

وقال إنّ الأجواء التركية مفتوحة لمن أراد إيصال المساعدات مباشرة إلى السوريين.

وأوضح وزير الخارجية التركي أنّ الطرقات في الجانب السوري من معبر باب الهوى الحدودي تعرضت للتدمير بسبب الزلزال.

وحدد مجلس الأمن الدولي معبر باب الهوى كمعبر وحيد لإيصال المساعدات الإنسانية للشمال السوري.

ودعا تشاوش أوغلو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإيصال المساعدات إلى الشمال السوري عن طريق معبرين بولاية كليس.

وأوضح أنّ الأمم المتحدة تدرس حالياً استخدام معبري كليس الحدوديين لإيصال المساعدات.

ونفى الوزير التركي فتح المعابر الحدودية للسوريين في شمال سوريا، وأكد أن حركة العبور تتم من طرف واحد.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.