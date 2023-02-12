وزير الخارجية اليوناني: سنواصل دعم تركيا لتجاوز ما خلفه الزلزال

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، الأحد، إن بلاده ستواصل بذل ما بوسعها على المستويين الثنائي والأوروبي كي تتجاوز تركيا ما خلفته محنة الزلزال.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير اليوناني مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في ولاية هطاي (جنوب تركيا) عقب لقاء جمع الاثنين.

وفي بداية تصريحه تقدم ديندياس نيابة عن اليونان حكومة وشعباً بالتعازي لتركيا في ضحايا الزلزال.

وأعرب عن سعادته الكبيرة في نجاح طواقم النجدة اليونانية والأوروبية في إنقاذ العديد من الأرواح من تحت الأنقاض.

وأضاف: "لقد سنحت لي قبل قليل مع نظيري تشاوش أوغلو فرصة زيارة خيام أقامتها طواقم نمساوية وهولندية وآيسلندية ويونانية".

وأضاف: "علمنا عبر الإحاطة التي قدموها لنا بأن هذه الطواقم نجحت بإنقاذ 205 أشخاص كانوا عالقين تحت الركام".

وأكد أن دعم حكومة وشعب اليونان لتركيا "لن يتوقف عند هذه النقطة؛ بل سيتواصل على نحو أكبر".

وتابع: "بناء على التعليمات التي أوعز بها إلي رئيس الوزراء (اليوناني كيرياكوس) ميتسوتاكيس أود أن أقول إننا في اليونان سنواصل بذل ما بوسعنا على المستوى الثنائي أو على صعيد الاتحاد الأوروبي لتجاوز هذه الأيام الصعبة".

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.