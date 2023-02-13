الحكومة الفلسطينية تبدء بإرسال مساعدات لمتضرري الزلزال في تركيا وسوريا

أصدرت الحكومة الفلسطينية قراراً، اليوم الإثنين، بالبدء بإرسال الدفعة الأولى من المساعدات إلى ضحايا الزلزال في كل من سوريا وتركيا.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، إن الحكومة الفلسطينية قررت البدء بإرسال الدفعة الأولى من المساعدات الفلسطينية للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

وأشار الوزير إنه سيترأس الأحد القادم، وفدا إلى تركيا لإيصال مساعدات نقدية وعينية.

ولفت إلى أن مساعدات أخرى يجري التجهيز لها، ستصل المتضررين تباعا، وهي عبارة عن 20 ألف حقيبة نوم.. "الحكومة التركية تبنت عملية نقل وشحن تلك المساعدات من فلسطين إلى تركيا".

وزاد: "هذا أقل واجب يمكن أن تقدمه فلسطين وشعبها للأشقاء في تركيا وسوريا".

والأحد أعلن البكري أن حصيلة حملة "أغيثوهم" لصالح ضحايا زلزال تركيا وسوريا بلغت 4 ملايين و250 ألف شيكل (نحو 1.2 مليون دولار).

والخميس، أرسلت فلسطين فريقي دعم ومساعدة، إلى تركيا وسوريا لمساعدة المتضررين من الزلزال.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.