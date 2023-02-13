سفير الإمارات بأنقرة: تركيا ستخرج من الزلزال "أكثر قوة"

أعرب السفير الإماراتي لدى أنقرة سعيد ثاني الظاهري، الإثنين، عن ثقته بأن تركيا ستخرج أكثر قوة، من كارثة الزلزال المدمر، مشددا على دعم "الأخوة والأصدقاء" للشعب التركي في هذه المحنة.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح مستشفى ميداني إماراتي في منطقة "إصلاحية" بمدينة غازي عنتاب لمساعدة المتضررين من زلزال 6 فبراير/ شباط الجاري.

وقال الظاهري إن هذا المستشفى "جزء من المساعدات والخدمات التي قدمتها دولة الإمارات.. وعندنا هناك في منطقة قهرمان مرعش فرق بحث وإنقاذ متواجدة وكذلك توزيع للمساعدات".

وتابع الظاهري: "نحن نعلم أن تركيا إن شاء الله سوف تخرج من هذه الأزمة أكثر قوة بتواجد الأخوة والأصدقاء معهم إن شاء الله".

وعلى الفور، بدأ المستشفى الميداني الإماراتي في استقبال مصابين وتقديم خدمات طبية وتشخيصية وعلاجية لهم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وعلى مساحة 40 ألف متر مربع، يمتد المستشفى الإماراتي ويضم 50 سريرا و4 أسرة عناية مركزة مخصصة للحالات الحرجة، بالإضافة إلى 15 طبيبا من مختلف التخصصات و60 ممرضا ومساعدا فنيا، وفق الوكالة.

والأحد، زار وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد المناطق المتضررة من الزلزال في جنوبي تركيا، وأكد وقوف بلاده إلى جانب الشعب التركي وتقديم الدعم والمساعدة المطلوبة لغوث المنكوبين جراء هذه الكارثة الإنسانية.

وانطلقت المساعدات الإماراتية إلى تركيا بتعليمات من رئيس البلاد محمد بن زايد آل نهيان، مباشرة بعد تقديمه العزاء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أول أيام الزلزال.