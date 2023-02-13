فرق دول أوراسيا مستمرة في إنقاذ أرواح ضحايا الزلزال بتركيا

تواصل البلدان في أوراسيا -مكونة من قارتي أوروبا وآسيا- تقديم الدعم لتعزيز جهود الإغاثة المستمرة في تركيا، لإنقاذ ضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي البلاد، مطلع الأسبوع الماضي.

وأرسلت دول هذه المنطقة مئات من فرق الإنقاذ والطواقم الطبية، إلى جانب المعدات والإمدادات الأساسية.

- روسيا

قام رجال الإنقاذ الروس، إلى جانب أولئك القادمين من بيلاروسيا وقيرغيزستان، بسحب أحد الناجين من تحت أنقاض أحد المباني خلال عمليات البحث والإنقاذ في تركيا.

وقالت وزارة حالات الطوارئ الروسية، في بيان في وقت متأخر الأحد، إنه تم إنقاذ الرجل بعد 160 ساعة من وقوع الزلزال، مضيفة أن أعمال الإنقاذ للوصول إلى الشخص "استغرقت أكثر من 4 ساعات".

- أوكرانيا

قالت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، الإثنين، إن فرق البحث والإنقاذ التابعة لها تشارك بنشاط في عمليات الاستجابة لتداعيات الزلزال في جنوبي تركيا.

وأوضحت في بيان فرق البحث والإنقاذ التابعة لها فحصت 105 مبان ومنشآت مدمرة، وقدمت المساعدة الطبية لثلاثة أشخاص وعثرت على 11 جثة، الأحد.

وأضافت أنه منذ بداية جهود البحث والإنقاذ، قام رجال الإنقاذ الأوكرانيون بفحص 302 مبنى ومنشأة مدمرة، وبحثوا في حطام 96 مبنى منهارًا، وقدموا المساعدة الطبية لستة أشخاص، بينما عثروا على جثث 20 شخصًا.

والأحد، كانت هيئة الطوارئ الأوكرانية أشارت إلى أنه تم تحديد "مناطق جديدة" لعمال الإنقاذ من قبل أقرب مركز تنسيق لمباشرة عمليات البحث والإنقاذ بها.

- بيلاروسيا

أعلن فيكتور ريباك، سفير بيلاروسي لدى أنقرة، أنه كان قررا بقاء رجال الإنقاذ البيلاروس في تركيا لمدة 12 يومًا، ولكن إذا لزم الأمر، فإن فريقا خاصا مستعد للبقاء لفترة أطول لمواجهة تداعيات كارثة الزلزال.

- أذربيجان

يواصل رجال الإنقاذ الأذربيجانيون عمليات البحث والإنقاذ في ولاية قهرمان مرعش، حيث أنقذوا 51 شخصًا من تحت الأنقاض وانتشلوا 613 جثة.

وقالت وزارة الطوارئ الأذربيجانية، في بيان، "سيتم توفير معلومات إضافية حول تقدم عمليات البحث والإنقاذ".

في وقت لاحق، قالت وزارة الدفاع في أذربيجان إنه تم نقل دفعة أخرى من المساعدات الإنسانية إلى تركيا بواسطة الشاحنات، تتكون من خيام شتوية ميدانية وبطانيات، وأسرّة قابلة للطي وأكياس نوم وسخانات ومولدات كهربائية وغيرها من الضروريات.

- كازاخستان

وقالت وزارة حالات الطوارئ الكازاخستانية في ساعة مبكرة من صباح الإثنين إن أفرادها أنقذوا 7 أشخاص وانتشلوا 53 جثة منذ بدء عمليات البحث والإنقاذ.

وقالت إن جهود البحث والإنقاذ مستمرة في 3 مواقع في غازي عنتاب، حيث يعمل الفريق الأول من المنقذين الذين وصلوا إلى تركيا.

وفي غضون ذلك، تجري المجموعة الثانية من رجال الإنقاذ عمليات بحث وإنقاذ في منطقة نورداجي في غازي عنتاب، حيث أنقذوا 3 أشخاص وعثروا على 4 جثث.

- أوزبكستان

قالت وزارة الطوارئ في البلاد، الإثنين، إن رجال الإنقاذ الأوزبك أنقذوا 16 شخصًا منذ بدء عمليات البحث والإنقاذ في تركيا.

وجاء في بيان أن رجال الإنقاذ انتشلوا شخصين آخرين من تحت الأنقاض في هاتاي في وقت متأخر الأحد.

وأضاف البيان، نقلا عن مراد ساديكوف رئيس الخدمة الصحفية بالوزارة، أنه تم العثور على جثث 107 أشخاص.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.