أردوغان: ارتفاع وفيات الزلزال إلى 35 ألفا و418

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 35 ألفا و418.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الثلاثاء، عقب اجتماع للحكومة التركية بمركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

وأعلن الرئيس التركي أن حكومة البلاد ستبدأ مطلع مارس/آذار القادم ببناء 30 ألف وحدة سكنية للمتضررين من الزلزال.

وقال: "اكتملت عملية التعامل مع 15 ألف مبنى مدمر من أصل 19 ألفا في مناطق الزلزال".

وأضاف : "سنقوم ببناء كل منزل ومقر عمل تهدم أو أصبح غير صالح للاستخدام بسبب الزلزال وسنسلمه لصاحبه".

وأوضح أنّ الأشهر القادمة ستشهد وبشكل متدرج بناء جميع الشقق السكنية بعيدا عن خطوط الصدع.

وأشار الرئيس التركي أنّ كافة خبراء العالم يجمعون بأنّ زلزال قهرمان مرعش كارثة طبيعية استثنائية من حيث قوته وحجم الدمار

ويشارك 250 ألف موظف حكومي بحسب الرئيس التركي في جهود مكافحة آثار الزلزال.

وأكد على أنّ أعمال البحث والإنقاذ مستمرة على قدم وساق حتى انتشال آخر ضحية من تحت الأنقاض.

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