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أردوغان يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي في مقر إدارة الكوارث والطوارئ

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 14.02.2023 17:03
أردوغان مستقبلا وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم في أنقرة İHA أردوغان مستقبلا وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم في أنقرة (İHA)

استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في أنقرة، اليوم الثلاثاء.

وجرى اللقاء بعيدا عن وسائل الإعلام في مقر إدارة الكوارث والطوارئ/آفاد، بالعاصمة التركية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال كوهين في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، إن تل أبيب ستواصل التضامن مع تركيا وشعبها بهذه الأيام العصيبة عقب الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في 6 فبراير/ شباط الجاري بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، أعقبته مئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.

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