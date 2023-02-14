أقار يلتقي وزيرة الخارجية الليبية في هطاي

التقى وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، بوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وذكرت وكالة الأناضول أن الوزيرة الليبية زارت هطاي، الاثنين، للاطلاع على أعمال الإنقاذ والبحث عن ناجين من الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا، قبل أسبوع.

وأعربت المنقوش للوزير التركي عن تعازيها في ضحايا الزلزال، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأطلع أقار الوزيرة الليبية على سير عمليات البحث والإنقاذ، معرباً عن شكره للمنقوش على الدعم الليبي لتركيا في مكافحة آثار الكارثة.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وأمس الاثنين، أعلنت عنها إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بلوغ عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا 31 ألفاً و643 شخصاً.