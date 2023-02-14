الرئيس التركي: أكثر من 81 ألف مصاب نجوا من الزلزال

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن أكثر من 81 ألف مصاب نجوا من الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد فجر السادس من فبراير/ شباط الجاري.

جاء ذلك في رسالة مصورة بعثها إلى القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر أردوغان في هذا الخصوص: "أكثر من 81 ألف مصاب نجوا من الزلزال وجزء كبير منهم غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج".

وأضاف الرئيس التركي أن كارثة الزلزال أظهرت مجددا مدى أهمية التضامن الدولي.

وشكر جميع الدول الصديقة والشقيقة التي مدت يد العون ودعمت جهود الإغاثة التركية في مواجهة آثار الزلزال.