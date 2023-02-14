الكويت تشدد على وقوفها بجانب تركيا لمواجهة آثار الزلزال

شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية مي البغلي، الثلاثاء، على تضامن بلادها حكومة وشعبا مع تركيا بعد الزلزال المدمر.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها البغلي خلال زيارة بدأتها اليوم لمدينة غازي عنتاب الواقعة جنوب البلاد للاطلاع على سير الجسر الجوي الكويتي والعمليات الإغاثية لمساعدة منكوبي الزلزال.

وقالت البغلي: "جئنا لتوصيل رسالة من القيادة السياسية والشعب الكويتي ولنعلن تعاطفنا ودعمنا للمتضررين من كارثة الزلزال بتركيا".

وأوضحت الوزيرة أن زيارتها لتركيا تأتي "تزامنا مع حملة الكويت بجانبكم التي انطلقت تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد واستمرت لمدة 12 ساعة وتكللت بالنجاح سواء بالتبرعات المالية أو العينية التي تؤكد تضامن الشعب الكويتي مع الشعبين التركي والسوري".

وفي 11 فبراير/ شباط الجاري، أطلقت وزارات بينها وزارة الشؤون الاجتماعية، حملة تبرعات لمدة يوم واحد بعنوان "الكويت بجانبكم" لإغاثة متضرري زلزال تركيا وسوريا.

وأسفرت الحملة في حصيلتها النهائية عن تحقيق أكثر من 20.7 مليون دينار (67.7 مليون دولار) بمشاركة ما يزيد عن 129 ألف متبرع.

من جانبه، قال وائل يوسف العنزي سفير الكويت لدى أنقرة إن "الطائرة السادسة من الجسر الجوي الكويتي وصلت تركيا حاملة مواد إغاثية ومعدات".

وأضاف العنزي: "سنكون بجانب تركيا وسوريا ولن نتركهم لوحدهم ونستشعر مآسيهم، والكويت تداعت لنصرة المتضررين رسميا وشعبيا".

وفي 9 فبراير، أعلن مجلس الوزراء الكويتي التبرع بمبلغ 30 مليون دولار لدعم تركيا وسوريا (مناصفة) لتخفيف المعاناة الإنسانية عن المتضررين من الزلزال.

وفجر 6 فبراير، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.