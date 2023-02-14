منظمة الصحة العالمية: زلزال تركيا أسوأ كارثة طبيعية تشهدها أوروبا منذ قرن

"أسوأ كارثة طبيعية في أوروبا منذ قرن"، بهذه الكلمات وصفت منظمة الصحة العالمية الزلازل التي ضربت تركيا الأسبوع الماضي.

وقال هانز كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا، إن العالم "يشهد أسوأ كارثة طبيعية في المنطقة الأوروبية منذ قرن".

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية ما زالت تحاول معرفة حجم الكارثة وتكلفتها الحقيقية.

وأوضح في إيجاز صحفي حول الاحتياجات الصحية العاجلة والاستجابة للكارثة التي لحقت بتركيا، أن التعافي والشفاء من هذه الكارثة "سيستغرق وقتا وجهدا هائلا".

وفي السياق، أعلن كلوج أن منظمة الصحة العالمية أطلقت نداء بقيمة 43 مليون دولار لدعم الاستجابة للزلزال في سوريا وتركيا.

وتابع: "أتوقع أن يتضاعف هذا المبلغ على الأقل خلال الأيام المقبلة، حيث نحصل على تقييم أفضل للحجم الهائل لهذه الأزمة والاحتياجات".

وأشار كلوج إلى أن الأموال ستُستخدم بحيث يتم ضمان الوصول للفئات السكانية الأكثر ضعفا والتي يصعب الوصول إليها، علاوة على توفير سبل التأهيل من الصدمات، وتوفير الأدوية الأساسية ومجموعات الطوارئ لسد فجوات الرعاية الصحية العاجلة.

وأردف: "ستستخدم المساعدات أيضا لتقديم الدعم العقلي والنفسي والاجتماعي الحيوي للسكان المتضررين وضمان استمرار الخدمات الصحية الروتينية، خاصة للنساء والأطفال وكبار السن".

** رد الجميل

في غضون ذلك، لفت كلوج إلى أن منظمة الصحة العالمية "قدمت أكبر عملية نشر لفرق الطوارئ الطبية في المنطقة الأوروبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في تاريخها الممتد 75 عامًا"، مضيفًا أن 12 فريقًا طبيًا للطوارئ وصلوا إلى تركيا وهناك 10 فرق أخرى في الطريق.

وقال كلوغ: "حان الوقت الآن لكي يظهر المجتمع الدولي نفس الكرم الذي أظهرته تركيا للدول الأخرى على مر السنين".

وأردف أن تركيا تستضيف 4.2 مليون لاجئ وهو أكبر عدد من اللاجئين في العالم.

من جانبه، قال باتير بيرديكليشيف، ممثل منظمة الصحة العالمية في تركيا، إن "الأضرار الجسيمة التي تلحق بشبكة المياه والصرف الصحي تشكل مصدر قلق، وتزيد من مخاطر الأمراض المنقولة بالمياه وتفشي الأمراض المعدية".

وأوضح بيرديكليشيف أن مكتب منظمة الصحة العالمية في تركيا يعمل في إطار آلية فريق الأمم المتحدة مع عدد من الوزارات التركية، بما في ذلك الصحة كون هذه الكارثة "تتطلب استجابة شاملة، بما في ذلك توفير المياه والحماية والصرف الصحي والغذاء والمأوى".

وأكد على أن النازحين الذين يعيشون في بيئات مجتمعية مزدحمة "هم أيضًا أكثر عرضة لخطر تفشي الأمراض، مثل الأنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا".