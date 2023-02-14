وزراء دفاع الناتو يقفون دقيقة صمت من أجل ضحايا الزلزال

استهلّ وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل، الثلاثاء، بالوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا الزلزال في تركيا.

وجدد أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ تعازيه لتركيا في ضحايا الزلزال، وأكد مواصلة الناتو دعمه لها.

وينوب عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بسبب مهامه الطارئة في مناطق الزلزال، الممثل التركي الدائم في الناتو ليفينت جمركجو.

ويشارك في الاجتماع أيضا وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.