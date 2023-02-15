أهمية "عيادات الكوارث" في تقديم الدعم النفسي لضحايا الزلزال في تركيا

أشار المختصون إلى أن الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا الأسبوع الماضي تركت العديد من الناجين في حاجة إلى الخدمات الإرشادية والدعم النفسي، وسط خوف شديد من تكرر تلك اللحظات مرة أخرى.

ووجّه القائمون على تلك المراكز دعوة للمواطنين لتلقي العلاج في بعض عيادات الكوارث التي تم افتتاحها في مقرات عيادات الطب النفسي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، وخصوصاً حال وجود ردود فعل يصعب التعامل معها.

وفي مقابلته مع وسائل إعلام محلية، صرح الدكتور فرقان بهادير ألب تكين وهو طبيب نفسي يعمل في مشفى "جام ساكورا" في باشاك شهير في إسطنبول، أن الكارثة أثرت على الجميع، مشيراً إلى أن "أولوية الأشخاص الذين عانوا من الزلزال هي التمسك بالحياة، وأنهم في حال تعرضهم لصدمة جسدية أو إذا كانوا بحاجة إلى مأوى أو طعام أو ما إلى ذلك، فمن الأولوية مداواتهم وتقديم الدعم لهم. ثم تأتي مسألة الحاجات النفسية ويصبح الدعم النفسي مطلوباً''.

وأوضح ألب تكين أن شكاوى الأشخاص الذين يتلقون حالياً الدعم النفسي والسلوكي قد تزداد مع الإجهاد الشديد، وأشار إلى أن الأشخاص الذين لم يشعروا أبداً بالحاجة إلى تلقي الدعم النفسي من قبل، قد يشعرون أيضاً بهذه الحاجة بسبب هول ما مروا به.

وتأكيداً على أن ردود الفعل المتمثلة في إحياء لحظات الكارثة مرة بعد مرة، حتى بعد مرور شهر من الزلزال وتجربة مشاعر مثل التعاسة الشديدة وعدم القدرة على الاستمتاع بالحياة أمر طبيعي، لفت الطبيب الانتباه أيضاً إلى أن هذه العلامات لا تمثل دائماً مرضاً أو اضطراباً عقلياً. ومع ذلك، إذا زادت هذه الشكاوى بدلاً من تجاوزها فإن الدعم النفسي قد يكون مطلوباً.

كما ذكر الطبيب، أنه تم تشغيل مركزاً للكوارث منذ اليوم الأول لخدمة ضحايا الزلزال في مشفى جام ساكورا باشاك شهير وقال: "يأتي الناس إلى مستشفانا من المناطق المنكوبة، بعد إنقاذهم من تحت الأنقاض أو تعرضهم للصدمة ويتم إحضارهم إلى هنا للحصول على الدعم''.

''وفي أجنحة مستوصف الكوارث، نحاول مساعدة المرضى الآخرين من الوحدات الأخرى في حالة الحاجة. إن ردود فعل الجسم تجاه الإجهاد الشديد تدور في الواقع حول الحفاظ على بقائه. وقد تكون هناك ردود فعل مثل الخوف والانهيار العصبي. وإذا كان ضحايا الزلزال لديهم ردود فعل تجعلهم يجدون صعوبة في التكيف معها، أو إذا شعر أقاربهم بالقلق بشأن حالتهم النفسية أو إذا كانوا شديدو التوتر أو إذا شعروا أن الأرق وأعراض أخرى في مستوىً يصعب مواجهته، يمكنهم تلقي الخدمة من عيادات الكوارث التي تم افتتاحها في عيادات الطب النفسي في جميع أنحاء تركيا''.

من جانبه قال جيتين داشلي وهو طبيب نفساني يعمل أيضاً في نفس المستشفى، أن تركيا بأكملها قد عانت من آلام الزلازل الأخيرة وأشار إلى أن العيادات الارشادية تقدم تداخلات نفسية واجتماعية للناجين.

وأضاف: ''نوجه خدمات مثل الإسعافات الأولية النفسية والتثقيف النفسي والتدخل في الأزمات. ونهدف في الإسعافات الأولية النفسية إلى تقليل ردود الفعل التي تتأثر بالإجهاد الناتج عن الصدمة. كما نهدف إلى إجراء فرز نفسي إذ نحاول فهم إعاقة الشخص وحرمانه وتاريخه النفسي السابق وردود الفعل المتجمدة لديه والشعور بالذنب والبقاء على قيد الحياة. ومثل هذه التدخلات ضرورية للحد من ردود الفعل المحتملة لاضطراب ما بعد الصدمة وتشخيصه".