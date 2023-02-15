الإمارات ترسل 60 طائرة إغاثة إلى تركيا وسوريا منذ وقوع الزلزال

أعلنت الإمارات أن عدد طائراتها التي أرسلتها لإغاثة متضرري الزلازل في تركيا وسوريا، بلغ حتى الأربعاء 60 طائرة محمّلة بمواد طبية وغذائية.

جاء ذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 2" التي أطلقتها الإمارات منذ وقوع الزلزال لإغاثة المتضررين في البلدين، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

ووفق الوكالة، "واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة لليوم التاسع على التوالي إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا".

وفي إطار العملية الإغاثية، سيّرت الإمارات "30 طائرة شحن إلى تركيا و30 مثلها إلى سوريا، ليصبح إجمالي الرحلات 60 رحلة حتى الآن (الأربعاء)".

وذكرت الوكالة أن الطائرات "حملت على متنها 1375 طنًا من المواد الغذائية والطبية وخيم لإيواء المتضررين".

وفي سياق المساهمة بجهود إنقاذ العالقين تحت الأنقاض، نجحت وحدة الكلاب البوليسية "K9" في فريق البحث الإماراتي، الأربعاء، بالتعاون مع فريق الإنقاذ الفرنسي باستخراج شابّين بعد مرور 9 أيام من الزلزال، بحسب المصدر نفسه.

وأفادت الوكالة أن "فرق البحث والإنقاذ الإماراتية تواصل مساعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال أجهزة ومعدات نوعية في مجال البحث والإنقاذ".