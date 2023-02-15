الملك تشارلز يلتقي أفراداً من الجالية التركية للإعراب عن تضامنه بعد الزلزال

التقى الملك تشارلز يوم الثلاثاء في لندن بأفراد من جاليتي الشتات التركي والسوري لإظهار التضامن بعد الزلازل التي ضربت الأسبوع الماضي والتي تسببت في مقتل الآلاف في كلا البلدين.

وتحدث تشارلز في غرب لندن، مع متطوعين قاموا بجمع وتغليف وتنظيم نقل الطعام والبطانيات والملابس الشتوية للناجين من الزلزال، وفقاً لبيان صادر عن العائلة المالكة.

كما أطلق الملك رسمياً بيت سوريا، وهي خيمة مجتمعية سورية مؤقتة حيث يمكن لأفراد الجالية السورية أن يجتمعوا لدعم المتضررين من الزلازل".

وستظل الخيمة مفتوحة حتى يوم الجمعة المقبل لجمع التبرعات.

كذلك التقى رئيس الوزراء ريشي سوناك مع متطوعين في مركز تبرعات لندن للناجين من الزلازل القوية التي ضربت كلاً من تركيا وسوريا.

وتحدث سوناك مع طلاب جامعيين وساعدهم في حزم الأشياء في المركز والتبرع بالقبعات والأوشحة والبطانيات.

ونقلاً عن صور الدمار الذي خلفته الزلازل في أعقابها، قال سوناك: "أعتقد أن هذه الصور ستبقى معنا جميعاً لفترة طويلة"، مضيفاً أنه من الضروري دعم تركيا في هذا الوقت".

وأضاف: "سنواصل تقديم كل الدعم الذي نستطيعه".