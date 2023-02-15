النرويج تزود تركيا بطائرة إسعاف لنقل مصابي الزلزال

قدمت النرويج طائرة إسعاف عسكرية إلى تركيا، لاستخدامها في نقل المصابين جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد قبل أكثر من أسبوع.

وعقب التنسيق بين السلطات التركية والنرويجية أرسلت أوسلو طائرة شحن عسكرية من طراز "C-130J Hercules " تستخدم في إسعاف المرضى.

وقامت الطائرة النرويجية بنقل أول دفعة من مصابي الزلزال يوم 13 فبراير/ شباط الجاري، حيث نقلت 28 شخصاً من أضنة إلى العاصمة أنقرة.

طائرة الإسعاف النرويجية التي تضم طاقماً طبياً أيضاً، استخدمت مؤخراً في نقل العديد من مصابي الحرب الأوكرانية إلى الدول الأوروبية.

وفي خطوة مشابهة، زودت بريطانيا وهولندا أيضاً تركيا بطائرات إسعاف مماثلة لنقل المصابين.