تركيا: أرمينيا مدّت يد الصداقة لشعبنا بهذه الأيام الصعبة

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن أرمينيا مدّت يد الصداقة للشعب التركي في هذه الأيام الصعبة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأرميني أرارات ميرزويان، الأربعاء، عقب لقائهما بالعاصمة أنقرة.

وأوضح تشاوش أوغلو أن أرمينيا أرسلت فريق بحث وإنقاذ مكون من 28 عنصرا، إلى تركيا، للمساعدة في أعمال الإغاثة عقب الزلزال.

وأفاد أن الفريق الأرميني تمكن من إنقاذ طفلة وامرأة، مضيفا: "أشكرهم جزيل الشكر، فإنهم بذلوا جهودا كبيرة في أعمال البحث، ولقد شاهدنا مدى سعادتهم عندما تمكنوا من إنقاذ مواطنين".

ولفت إلى أن أرمينيا أرسلت لتركيا 100 طن من المساعدات الإنسانية، موضحا أن نظيره أبلغه في لقاء اليوم أنه سيتم إرسال مساعدات إضافية.

وأضاف أن أرمينيا مدت للشعب التركي يد الصداقة في هذا الأيام الصعبة، لافتا إلى أنها كانت قد وقفت سابقا إلى جانب تركيا في زلزال 1999 أيضا.

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