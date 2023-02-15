تركيا تشكر الأردن على تضامنه مع ضحايا الزلزال

شكر وزير الخارجية التركي نظيره الأردني أيمن الصفدي على زيارته لتركيا وتضامنه مع ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد فجر السادس من فبراير/ شباط الجاري.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، قبيل بدء اجتماعه مع نظيره الأردني في العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء.

وأوضح تشاوش أوغلو أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، كان من أوائل الزعماء الذين اتصلوا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب وقوع الزلزال.

وأضاف أن السلطات الأردنية أرسلت إلى تركيا عقب وقوع الزلزال، طاقم بحث وإنقاذ مكون من 75 شخصا وكادر طبي من 30 شخصا.

وتابع قائلاً: "السيد الصفدي زار ولاية هطاي قبل مجيئه إلى أنقرة، ويؤسفني أن أقول إننا لم نتمكن حتى الآن من التواصل مع مواطنين أردنيين إثنين تأثرا من الزلزال في هطاي".

ولفت إلى أن الأردن أرسل أيضا مساعدات إنسانية تجاوزت كميتها 10 أطنان.

من جانبه، قدم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تعازيه في ضحايا الزلزال، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد أن الملك الأردني عبدالله الثاني أصدر تعليماته بوجوب الوقوف إلى جانب تركيا لمواجهة آثار الزلزال.

وأردف قائلاً: "نحن محتاجون لبعضنا البعض في الأيام الصعبة، وعلينا أن نساهم في تنمية بعضنا البعض، لذا سنكون معكم دائما وسنسخر كافة إمكانياتنا لخدمتكم".

وأعرب عن ثقته بأن تركيا ستتمكن من التغلب على آثار هذه الكارثة الطبيعية وستعاود مسيرة النهوض مجدداً.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 35 ألفا و418، وذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة التركية بمركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".