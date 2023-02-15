وزير الخارجية التركي يشيد بدعم البوسنة والهرسك لمنكوبي الزلزال

أشاد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بدعم البوسنة والهرسك لمنكوبي الزلزال الذي ضرب جنوبي بلاده في 6 فبراير/ شباط.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البوسني إلمدين كوناكوفيتش، عقب لقائهما في العاصمة أنقرة.

وقال تشاوش أوغلو إن البوسنة والهرسك أرسلت فور وقوع الزلزال 13 فريق بحث وإنقاذ مكون من 234 عنصراً.

وتمكنت فرق الإنقاذ البوسنية في ولايات هطاي وقهرمان مرعش وأدي يمان، من إنقاذ 26 شخصاً من تحت الأنقاض، حتى 12 فبراير، بحسب الوزير.

وأفاد أن بلاده استقبلت حتى الآن 30 طن مساعدات إنسانية من البوسنة والهرسك، لافتاً إلى إطلاق مؤسسات ومنظمات بوسنية رسمية وأهلية حملات لدعم المنكوبين.

وأعرب عن شكره لرسائل الدعم والتضامن التي قدمتها البوسنة والهرسك لبلاده عقب الزلزال، فضلاً عن مساعداتها للمنكوبين.

وفي سياق آخر، قال تشاوش أوغلو إن 36 ألف خيمة وصلت إلى بلاده من الخارج، ومن المتوقع وصول 51 ألف آخر.

كما قامت أنقرة، وفقاً لتشاووش أوغلو، بشراء 105 ألف خيمة من دول أخرى.

وفي 6 فبراير ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.