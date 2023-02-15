وزير خارجية البوسنة: تركيا كانت دوما بجانبنا واليوم نرد الجميل

قال وزير الخارجية البوسني إلمدين كوناكوفيتش إن تركيا وقفت دوما بجانب بلاده في المحن والكوارث، وإنهم اليوم يردون الجميل بدعم منكوبي الزلزال.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، عقب لقائهما في العاصمة أنقرة.

وأضاف الوزير البوسني أن تركيا كانت من أوائل البلدان التي تصل البوسنة والهرسك وتمد يد العون فور وقوع الكوارث والأزمات.

واستشهد كوناكوفيتش على حديثه هذا بالفيضانات التي ضربت بلاده عام 2014، وأن تركيا كانت أول بلد يرسل فرق بحث وإنقاذ.

وأوضح أنه وعقب وقوع الزلزال المدمر جنوبي تركيا، لم تتردد فرق البحث والإنقاذ البوسنية في المجيء إلى تركيا ومساندتها في عمليات البحث والإنقاذ.

وأكد أنهم يرغبون في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدات ضمن أقصى القدرات المتاحة لبلاده، لمنكوبي الزلزال في تركيا.

وفي وقت سابق الأربعاء، صرّح وزير الخارجية التركي بأن البوسنة والهرسك أرسلت فور وقوع الزلزال 13 فريق بحث وإنقاذ مكون من 234 عنصراً.

وفي 6 فبراير/شباط ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.