أذربيجان ترسل قطار محمل بمساعدات إلى تركيا

انطلق قطار الخير المحمل بالمساعدات الإنسانية، اليوم الخميس، من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى تركيا لإغاثة ضحايا كارثة الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.

وقالت مصادر صحفية إن القطار مكون من 25 حاوية مليئة بمساعدات إنسانية جمعتها منظمات المجتمع المدني ضمن حملة إنسانية في أذربيجان.

وشارك السفير التركي لدى باكو "جاهد باغجي"، ورئيس مجلس إدارة السكك الحديدية الأذربيجانية "روفشن رستموف"، في مراسم انطلاق القطار.

ومن المنتظر أن يصل القطار إلى تركيا خلال 3 أيام بعد قطع مسافة 800 كيلومتر عبر خط حديد "باكو - تبليسي (جورجيا) - قارص (تركيا)".

وفي 6 فبراير/شباط ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.