القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

أذربيجان ترسل قطار محمل بمساعدات إلى تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
باكو
نشر في 16.02.2023 17:43
آخر تحديث في 16.02.2023 17:47
قطار الخير ينطلق من باكو إلى أنقرة الأناضول قطار الخير ينطلق من باكو إلى أنقرة (الأناضول)

انطلق قطار الخير المحمل بالمساعدات الإنسانية، اليوم الخميس، من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى تركيا لإغاثة ضحايا كارثة الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.

وقالت مصادر صحفية إن القطار مكون من 25 حاوية مليئة بمساعدات إنسانية جمعتها منظمات المجتمع المدني ضمن حملة إنسانية في أذربيجان.

وشارك السفير التركي لدى باكو "جاهد باغجي"، ورئيس مجلس إدارة السكك الحديدية الأذربيجانية "روفشن رستموف"، في مراسم انطلاق القطار.

ومن المنتظر أن يصل القطار إلى تركيا خلال 3 أيام بعد قطع مسافة 800 كيلومتر عبر خط حديد "باكو - تبليسي (جورجيا) - قارص (تركيا)".

وفي 6 فبراير/شباط ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أمين عام الناتو يعلن أن الحلف يخطط لتوفير ملاجئ لآلاف النازحين بسبب...
مختارات