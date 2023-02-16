أمين عام الناتو: نجدد دعمنا لتركيا ونحن إلى جانبها متى احتاجت إلينا

استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، الخميس .

وكان اللقاء مغلقاً وتم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة واستغرق ساعة و20 دقيقة.

أكد ستولتنبرغ أن أعضاء الناتو موجودون مع تركيا متى احتاجت إليهم، كما أكد ستولتنبرغ أثناء حديثه في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في وقت سابق من اليوم.

وقال ستولتنبرغ "هذه هي الكارثة الطبيعية الأكثر دموية على أراضي الحلف منذ تأسيس الناتو"، مشيرًا إلى أنه يزور العاصمة التركية لتقديم التعازي "الخالصة" للشعب التركي وضحايا الكارثة وأسرهم.

ويقوم التحالف ببناء ملاجئ مؤقتة للآلاف ممن شردهم الزلزال ويخطط لإرسال "عشرات الآلاف من الخيام" إلى البلاد في الأيام والأسابيع المقبلة، بحسب ستولتنبرغ.

كما سيستخدم حلف الناتو، الذي لديه بالفعل فريق يعمل "جنبًا إلى جنب" مع السلطات التركية على الأرض، "قدراته الجوية الاستراتيجية" لنقل المساعدات.

وفي تركيا وحدها، تعرض أكثر من 50.000 مبنى إما للتدمير أو لأضرار بالغة في 11 ولاية بسبب الزلزال وتوابعه التي أودت بحياة 36.187 على الأقل وجرح أكثر من 108.000.

ويوم الثلاثاء الذي أعقب الهزات، نقل المركز الأوروبي الأطلسي لتنسيق الاستجابة للكوارث طلبات تركيا إلى جميع حلفاء الناتو، مما أتاح نشر آلاف من مساعدات الإغاثة وفرق البحث والإنقاذ بما في ذلك رجال الإطفاء والخبراء الطبيون في منطقة الكارثة.

وتطرق ستولتنبرغ إلى الجهود التي تبذلها الطائرات العسكرية "على مدار الساعة" من هولندا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لنقل المساعدات الدولية وللمساعدة في جهود الإنقاذ ونقل المصابين إلى خارج المنطقة المنكوبة، بالإضافة إلى ألبانيا وكندا وألمانيا.

كما أشاد ستولتنبرغ بحملات التبرع التي ينظمها مواطنون في الدول الأعضاء في الناتو لجمع ملايين اليوروهات لتركيا باعتبارها "رمزًا لتضامننا".

وأشار إلى أن "كل هذا سيساعد في إنقاذ الأرواح".

وأضاف ستولتنبرغ أن دعم المنطقة وإعادة تأهيلها سيكون محور مؤتمر المانحين الدولي المقرر أن تستضيفه السويد، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، في مارس.

وأعرب ستولتنبرغ عن امتنانه لتشاوش أوغلو لاستضافته، وأعلن أن الوقت قد حان الآن للوقوف جنبًا إلى جنب مع حلفائنا لدعم تركيا بقوة.

من جانبه، شكر تشاوش أوغلو ستولتنبرغ على التضامن والدعم وأبلغ أن مشروع الناتو الذي سيؤمن المأوى لما يقرب من 3000 شخص من المقرر أن يخدم لمدة ستة أشهر مبدئيًا، مع خيار التمديد إذا لزم الأمر، في هطاي.

وأوضح تشاوش أوغلو أن ستولتنبرغ طلب من الحلفاء نشر طائرات لنقل حزمة مساعدات من مخزون الناتو بسرعة و20 ألف خيمة من باكستان.

بالإضافة إلى المسائل الإقليمية والحرب في أوكرانيا وتمديد اتفاقية الحبوب، ناقش وزير الخارجية مع ستولتنبرغ طلبات السويد وفنلندا الانضمام للناتو.

السويد وفنلندا:

بينما أكد أمين عام الناتو على "التضامن" الذي أبدته السويد وفنلندا في مثل هذا الوقت، قال تشاوش أوغلو إن "الاستفزازات" الأخيرة في السويد "لم تكن مفيدة على الإطلاق" لتركيا.

سبب آخر لرحلة ستولتنبرغ إلى أنقرة كان الضغط للمصادقة على الطلبات السويدية والفنلندية التي توقفت بسبب اعتراضات تركيا على الوجود الإرهابي واسع النطاق في السويد.

ومنذ أن تخلى البلدان عن حيادهما في أعقاب الاجتياح الروسي لأوكرانيا للانضمام إلى الحلف، يناشد قادتهما ودول الناتو الأخرى أنقرة للتوقيع على طلبهما الانضمام للحلف.

وفي اتفاق ثلاثي تم توقيعه على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد في يونيو 2022، تعهدت السويد وفنلندا بسلسلة من الالتزامات تهدف إلى تهدئة مخاوف أنقرة الأمنية فيما يتعلق بالمنظمات الإرهابية مثل تنظيم بي كي كي وتنظيم واي بي جي التابع له في سوريا ومجموعة غولن الإرهابية. وحذرت تركيا من أن طلب الانضمام سيصل إلى طريق مسدود إذا لم يتم الوفاء بالوعود.

ثم ازداد التوتر في الأسابيع الأخيرة، عندما أحرق سياسي يميني متطرف نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية تحت حماية الشرطة في ستوكهولم، وجاءت بعد سلسلة استفزازات لأنصار بي كي الإرهابي استهدفت الرئيس أردوغان في الأسابيع الماضية.

قال أمن عام الناتو الخميس إنه يعتقد أن "الوقت قد حان لكي توافق تركيا على انضمام السويد وفنلندا لأنهما اتخذتا خطوات مهمة منذ مذكرة التفاهم".

ومستشهدا برفع الحظر المفروض على الأسلحة والخطوات التي اتخذتها الحكومة السويدية لمكافحة الإرهاب، وتحديدا قانون مكافحة الإرهاب الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير، قال ستولتنبرغ إن الدول "أظهرت التزامها".

واعترف بمخاوف تركيا الأمنية "الشرعية للغاية" وأكد أنه "لا يوجد عضو في الناتو يتجاهلها. الحرب على الإرهاب عنصر أساسي في جدول أعمالنا".

ومن المقرر أن تكون الحرب ضد الإرهاب على رأس أولويات قمة الناتو المقبلة في فيلنيوس Vilnius، وفقًا لستولتنبرغ الذي ادعى أن انضمام السويد وفنلندا "سيزيد من قدرة الحلف على محاربة الإرهاب الدولي".

وقال: "ما يهم ليس ما إذا كانت طلباتهم ستتم الموافقة عليها بشكل منفصل، بل أن يصبح كلاهما عضوًا في الناتو".

لكن تشاوش أوغلو شدد على أن موقف تركيا من هذه القضية "كان دائمًا واضحًا" وأنه "لا توجد أجندة خفية وراء اعتراضات أنقرة".

وقال: "يجب معالجة مخاوف تركيا. ليس فقط لفظيا بل من خلال العمل"، مشيرا إلى أن أنقرة ترحب بجهود السويد حتى الآن ولكن "لم نشهد بعد تحركا ملموسا".

وتابع تشاوش أوغلو قائلاً: "ليس من الواقعي القول إن ستوكهولم أوفت بكامل بلتزاماتها بموجب الاتفاق الثلاثي (...) لقد اتخذوا خطوات لتشديد قوانين مكافحة الإرهاب وغيروا دستورهم، لكنهم أجروا هذه التغييرات للحد من الدعاية الإرهابية والتجنيد والتمويل، لكن بي كي كي يواصل العمل هناك".

"عمل مخجل":

وجادل تشاوش أوغلو كذلك أنه من "الخطأ" تقييم حرق القرآن وربطه بمسألة انضمام البلدين إلى الناتو.

وأقر بقوله: "نحن نعلم أن مرتكبي هذه الأعمال يفعلون ذلك لمنع عضوية السويد". لكن هذه جريمة كراهية وجريمة ضد الإنسانية وعنصرية. هذا ضد حقوق الإنسان الدولية، ليس فقط لي أو لذلك الشخص. إنها جريمة كما هي معاداة السامية أو معاداة المسيحية. لا بد لذلك أن يتوقف".

وتناول ستولتنبرغ أيضًا حادثة حرق القرآن، معربًا عن تعاطفه مع رد الفعل العنيف في تركيا والعالم الإسلامي.

وقال: "أعتقد أن حرق كتاب مقدس عمل مخجل ولهذا السبب ندينه بشدة". "أعتقد أيضًا أنه من المهم والإيجابي أن السويد منعت أعمالًا مماثلة أخرى، وقد نددت حكومتها بوضوح بما في ذلك رئيس الوزراء أولف كريسترسون، بهذه الأعمال".

وقال ستولتنبرغ إن اتخاذ السويد موقفًا واضحاً تماماً يظهر موقف الخطوات التي اتخذتها حتى الآن وسياسات كلا البلدين هي خطوات تتفهم وتدرك مخاوف تركيا.

وختم بالقول "إنه قرار الحكومة التركية في النهاية لأنه في هذه المرحلة ستقرر تركيا بنفسها ما إذا كانت ستوافق على هذه الطلبات".

في غضون ذلك، يمكن أن تنظر أنقرة في طلب فنلندا بشكل منفصل وقد يكون ردها على طلبها مختلفًا عن طلب السويد، كما قال تشاوش أوغلو في إشارة إلى تصريحات أردوغان السابقة حول "اتخاذ موقف إيجابي تجاه فنلندا" وترك السويد وراءها.