أدانت أنقرة، قيام مجموعة مرتبطة بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي بعمل دعائي أثناء اجتماع الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، وعدم التدخل لمنعهم.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، أن مجموعة تابعة لتنظيم "بي كي كي" نظمت مظاهرة خلال اجتماع الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي وعرقلت الأنشطة التشريعية للبرلمان.

وجاء في البيان: "من غير المقبول أن يتمكن أشخاص ينتمون إلى تنظيم بي كي كي الإرهابي من دخول البرلمان الأوروبي بسهولة والتظاهر كما يحلو لهم، وإن عدم التدخل ضد هؤلاء الأشخاص على الفور يعد أمراً غريباً".

وأضاف البيان: "إن هذا العمل الذي ندينه بشدة، يكشف عن ضعف وعدم صدق الاتحاد الأوروبي، وعلى وجه الخصوص، البرلمان الأوروبي في مكافحة الإرهاب".

وأشار إلى أنه طالما استمر البرلمان الأوروبي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى في موقفها غير المبالي، فلن يكون من الممكن إنهاء وجود تنظيم "بي كي كي" ونشاطه في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من كونه مدرجا على قائمة المنظمات الإرهابية لديه.

واستذكر أنه بعد استفزاز مماثل لتنظيم "بي كي كي" في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 قرر مكتب رئاسة البرلمان الأوروبي بالإجماع حظر الأشخاص والجماعات المرتبطة بالمنظمات الإرهابية المدرجة في قائمة التنظيمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي من دخول مباني البرلمان، مؤكدا: "نتوقع من البرلمان الأوروبي تنفيذ اليوم قراره المذكور بدقة أيضاً".