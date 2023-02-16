اتحاد الصليب والهلال الأحمر الدولي يقدم مساعدات لتركيا وسوريا

أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تقديم مساعدات بقيمة 450 مليون فرنك سويسري (نحو 48 مليون و730 ألف دولار) إلى تركيا و200 مليون فرنك سويسري (نحو21 مليون و700 ألف دولار) إلى سوريا عقب الزلزال الذي وقع فيهما.

جاء ذلك وفق الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباجين، في مؤتمر صحفي عقده في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، عرض فيه نتائج زيارته لسوريا والاطلاع على الاستجابة للزلزال والحاجات الملحة على الأرض قبيل توجهه إلى تركيا.

وأشار تشاباجين إلى أن الاتحاد "استجاب بشكل سريع لتقديم المساعدة والعون للمتضررين من الزلزال الكارثة الذي زاد أزمة على الأزمات الموجودة أصلا في سوريا".

وأعلن أن سيتوجه إلى تركيا "حيث تأثر عدد كبير من الناس من الزلزال وهم بحاجة إلى إغاثة إنسانية، وهذا يتطلب زيادة العمل والمساعدات".

وأوضح أن "البلدين أمام أزمة كبيرة تتطلب وقتا طويل المدى لذلك يجب التحرك بسرعة لأن إعادة البناء لن تكون سهلة".

وقال الأمين العام للصليب والهلال الأحمر، إن "كارثة الزلزال كبيرة لدرجة أن لا مؤسسة قادرة على الاستجابة لها منفردة".

وفي 6 فبراير/ شباط ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.