الأمم المتحدة تدعو لتقديم مساعدات بقيمة مليار دولار لضحايا الزلزال في تركيا

دعت الأمم المتحدة، الخميس، المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات إنسانية بقيمة مليار دولار إلى ضحايا الزلزال في تركيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأوضح غوتيريش أن التمويل سيتم توزيعه على فترة ثلاثة أشهر، ويهدف إلى تسريع مساهمة منظمات الإغاثة في الفعاليات التي تقوم بها الحكومة التركية.

وأضاف أن التمويل سيساهم في مساعدة 5.2 ملايين شخص في مجالات الغذاء والأمن والتعليم والمياه والمأوى.

وتابع قائلا: "تركيا هي الدولة التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم وهي كريمة مع جيرانها السوريين منذ سنوات".

وأشار غوتيريش إلى أن الوقت قد حان لدعم الشعب التركي الذي يتضامن مع جميع الذين يطلبون المساعدة في العالم.

واستطرد قائلا: "أدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل لهذه المبادرة لمواجهة أكبر كارثة طبيعية في عصرنا".