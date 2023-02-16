"الناتو" يقرر توفير مأوى لثلاثة آلاف متضرر من الزلزال بتركيا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيوفر مأوى لنحو 3 آلاف متضرر من الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا.

جاء ذلك في كلمة له، الخميس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، عقب لقائهما في العاصمة أنقرة.

وأضاف تشاوش أوغلو أن مجلس الحلف قرر تزويد تركيا بما لديه من خيم شتوية ومنازل مسبقة التجهيز، لاستخدامها مأوى لمنكوبي الزلزال.

وأوضح أن الخيام والمنازل مسبقة التجهيز سيتم إرسالها إلى ولاية هطاي، مبيناً أن المشروع يهدف لإيواء حوالي 3 آلاف من منكوبي الزلزال.

وتستمر مدة مشروع الإيواء، 6 أشهر كمرحلة أولى، قابلة للتمديد في حال استمرت الحاجة، بحسب الوزير التركي.

وأعرب وزير الخارجية التركي عن شكره لستولتنبرغ للدعم والمساعدات التي قدمها الحلف لتركيا، مبيناً أن أكثر من 3500 من عناصر الإنقاذ الأجنبية جاءت من بلدان الحلف.

وتابع: "مؤسسات الناتو لبّت نداءنا منذ اللحظة الأولى لوقوع الزلزال، وتحركت في إطار احتياجاتنا ومطالبنا: فيما أشاد بالمساعدات العينية والنقدية التي قدمها الحلفاء في "الناتو".

وخلال كلمة له في المؤتمر الصحفي، وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، زلزال تركيا بأنه أكبر الكوارث المميتة والمروعة في أراضي الحلف منذ تأسيسه.

والخميس، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي البلاد إلى 36 ألفاً و187 شخصاً.

طلب فنلندا والسويد الانضمام إلى "الناتو"

على صعيد آخر، قال تشاوش أوغلو إن تركيا تؤيد دوماً توسع حلف "الناتو"، وتدعم الأنشطة المبذولة بهذا الخصوص.

وأكد أن أنقرة يمكنها أن تقيّم ملف انضمام فنلندا إلى "الناتو" بمعزل عن ملف السويد.

وأضاف أن الموقف التركي من عضوية فنلندا والسويد للحلف "واضح وشفاف منذ البداية، ولا يخفي وراءه أجندة خفية".

وأردف: "يجب إزالة مخاوف تركيا، ليس في الأقوال فقط بل بالأفعال وعلى أرض الواقع أيضاً".

وفي 28 يونيو/ حزيران 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.