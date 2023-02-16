تشاوش أوغلو: فرق من 74 دولة تساند تركيا في عمليات البحث والإنقاذ

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس، إن فرقاً مختصة من 74 دولة تساند كوادر بلاده في عمليات البحث والإنقاذ عن ناجين من تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا.

وأضاف تشاوش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوستاريكي أرنولدو أندريه تينوكو، بعد لقائهما في العاصمة أنقرة، أن "إجمالي العناصر الأجنبية المشاركة حالياً في عمليات البحث والإنقاذ، يبلغ 7 آلاف و98 عنصراً، جاؤوا من 74 دولة".

وأوضح أيضاً أن 4 آلاف و236 عنصراً أجنبياً من 15 دولة، غادروا تركيا عقب استكمال مهامهم في مناطق الزلزال.

وأفاد أنه من المتوقع خلال الأيام المقبلة، قدوم 439 عنصر من دولة واحدة (لم يسمها) للانضمام إلى عمليات البحث والإنقاذ بمناطق الزلزال.

في سياق آخر، أعرب تشاوش أوغلو عن شكره لكوستاريكا إزاء رسائل التعازي والتضامن التي تلقتها بلاده منها، عقب وقوع الزلزال.

وأشار إلى أنه بالرغم من البُعد الجغرافي بين البلدين، إلا أنهما يشاركان بعضهما البعض العديد من الفرص في مختلف المجالات.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وكوستاريكا ناهز 157 مليون دولار في الوقت الحالي.