ستولتنبرغ: زلزال تركيا أكبر الكوارث المميتة في أراضي "الناتو"

وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، زلزال تركيا بأنه أكبر الكوارث المميتة والمروعة في أراضي الحلف منذ تأسيسه.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستولتنبرغ مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس في العاصمة أنقرة.

وأوضح الأمين العام أنه جاء إلى أنقرة لإظهار التضامن مع تركيا وسوريا بعد كارثة الزلزال الذي ضرب البلدين في 6 فبراير/ شباط الجاري.

وقال ستولتنبرغ: "الواقع أن هذه أكبر كارثة مميتة ومروعة في أراضي حلفنا منذ تأسيس الناتو (عام 1949)، وبالنيابة عن الحلف أود أن أعرب عن أعمق وأخلص التعازي للشعب التركي ولعائلات وأحباء من فقدوا حياتهم في هذه الكارثة".

وشدد أن الناتو مع تركيا عندما تحتاجه، مبيناً أنه نقل لمركز تنسيق الطوارئ التابع للحلف في اليوم التالي للزلزال مطالب تركيا بهذا الصدد إلى جميع الحلفاء.

ولفت إلى وصول آلاف من فرق البحث والإنقاذ إلى تركيا من دول مختلفة بينهم طواقم إطفاء وخبراء طبيين.

وأردف: "تعمل الطائرات العسكرية من هولندا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ليل نهار لإيصال المساعدات الدولية إلى المنطقة، إضافة إلى نقل الجرحى المطلوب إجلائهم".

وتابع: "وبالطبع فإن مواطني دول الناتو ينظمون حملات تبرع لجمع ملايين اليوروهات لإرسالها إلى تركيا وكل هذا رمز لتضامننا".

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

واليوم الخميس، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الخميس، ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي تركيا إلى 36 ألفاً و187 شخصاً.