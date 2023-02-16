وزير الخارجية اليوناني: سنبذل قصارى جهدنا لتخفيف معاناة تركيا إثر الزلزال

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إن بلاده ستبذل قصارى جهدها للتخفيف من معاناة تركيا جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية أقيمت في مدينة سالونيك، الخميس، أكد فيها أن المعاناة الإنسانية لا تعرف الحدود، بل تتجاوزها.

وذكر ديندياس أن الأخلاق الاجتماعية والتاريخية لليونان تتضمن التضامن، موضحا "علاوة على ذلك، يمكن توفير مستقبل أكثر أمانا في هذا الإخلاص خلال وقت قصير".

وصرح أن اليونان بوصفها دولة أوروبية وعضوا في الاتحاد الأوروبي ستقف إلى جانب تركيا، وأنه وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، "اليونان ستكون معهم (الشعب التركي) في هذا الوقت الحرج، وستبذل قصارى جهدها للتخفيف من آلامهم".

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.