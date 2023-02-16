وزير الدفاع التركي وستولتنبرغ يتفقدان مناطق الزلزال في تركيا

تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، مناطق الزلزال في جنوبي تركيا.

جاء ذلك عقب لقائهما في قاعدة عسكرية تركية بولاية أضنة.

ويجري ستولتنبرغ زيارة رسمية إلى تركيا بغية تأكيد تضامن الناتو مع ضحايا الزلزال الذي ضرب 11 ولاية فجر السادس من فبراير/ شباط الجاري.

وعقب لقائهما في أضنة، تفقد أقار وستولتنبرغ المناطق المنكوبة في ولاية هطاي عبر مروحية.

وزوّد أكار أمين عام الناتو بمعلومات عن الزلزال وسير عمليات البحث والإنقاذ.

وشكر أقار ستولتنبرغ على تضامن الناتو مع تركيا في مواجهة آثار الزلزال والمساعدات التي قدمها الحلف لأنقرة.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.