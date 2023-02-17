أذربيجان تنشئ مخيمًا لضحايا زلزال قهرمان مرعش

أنشأت أذربيجان مخيماً لإيواء ضحايا كارثة الزلزال المدمر في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

ويعمل متطوعون أذربيجانيون على مساعدة ضحايا الزلزال في المخيم الموجود داخل حرم جامعة "سوتشو إمام".

وقال مدير المخيم العقيد خالق حسينوف، إن الأنشطة الإغاثية الأذربيجانية ستتواصل حتى تعود الأمور إلى طبيعتها.

وأكد حسينوف أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أمر بإرسال فريق بحث وإنقاذ مكون من 720 شخص إلى تركيا عقب وقوع الزلزال.

وذكر أن الفريق التابع لوزارة حالات الطوارئ يعمل في قهرمان مرعش، وتم حتى اليوم إنشاء 760 خيمة من أجل الضحايا.

وأوضح أن كل خيمة تسع 6 أشخاص ومزودة بمدافئ حطب وكهرباء وأسرة ومعدات أخرى يحتاجها الناس.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.