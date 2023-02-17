وزارة الخارجية التركية تعلن أن 5 آلاف و654 أجنبيا يشاركون في البحث والإنقاذ بعد الزلزال

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن 5 آلاف و654 موظفا أجنبيا شاركوا في أنشطة البحث والإنقاذ بعد الزلزال.

وأفاد بيان صادر عن الخارجية عبر تويتر، الخميس، أن 101 دولة عرضت المساعدة وأن فرق البحث والإنقاذ الموجودة على الأرض تنتمي إلى 66 دولة.

وأشار إلى أنه من المقرر أن ترسل دولتين (لم يسمهما) فرق بحث وإنقاذ تضم 455 فردا.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.