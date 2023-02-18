أردوغان يلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في إسطنبول

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في إسطنبول.

و ذكرت وكالة الأناضول، أن لقاء أردوغان والدبيبة جرى مغلقاً في قصر "وحيد الدين" بمدينة إسطنبول، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

ووصل الدبيبة إلى تركيا السبت، في زيارة غير محددة المدة ورافقه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وقدما التعازي لدولة تركيا رئاسة وشعباً.

وأكد الدبيبة، وفق بيان لمكتبه الإعلامي، "تضامن الشعب الليبي مع إخوانهم في تركيا جراء حادثة الزلزال".

وقال في تغريدة على حسابه بتويتر: "التقيت اليوم بأخي الرئيس أردوغان وأكدت تضامننا ودعمنا لهم في كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا و سوريا".

وأضاف: "اطلعت خلال زيارتي على آخر تداعياته الزلزال، والجهود المستمرة للتخفيف من آثاره".

والجمعة، أُطلقت في العاصمة الليبية طرابلس، حملة شعبية لجمع التبرعات لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، تزامنًا مع بدء احتفالات الذكرى 12 لثورة 17 فبراير/ شباط.

كما زارت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، الاثنين الماضي، ولاية هطاي جنوبي تركيا للاطلاع على أعمال الإنقاذ والبحث عن ناجين من الزلزال، والتقت وزير الدفاع التركي خلوصي أقار.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

ومساء السبت، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال في تركيا إلى 40 ألفاً و642.