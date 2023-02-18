تشاوش أوغلو يشكر الدول الداعمة لتركيا عقب الزلزال

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الجمعة، عن شكره للدول التي قدمت الدعم الإنساني اللازم لبلاده عقب الزلزال المدمر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها من مركز التنسيق التابع لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

وقال تشاوش أوغلو إن وزارته وجهت عقب الزلزال نداء للحصول على مساعدة دولية على أعلى مستوى، مؤكدًا أن الجميع استجابوا لها.

وأشاد بـ"الخطوات الصادقة" التي اتخذها الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والدول بشكل منفرد من أجل تقدم الدعم لتركيا.

وتابع تشاوش أوغلو: "شكراً جزيلاً لهم أيضًا. لقد قامت منظمة الأمم المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي بتفعيل آليات حالات الطوارئ".

ولفت إلى تأسيس نظام لضمان وصول المساعدات العينية والنقدية المقدمة من المواطنين المغتربين والدول الصديقة والشقيقة إلى تركيا.

في السياق، قال تشاوش أوغلو "نحن ممتنون للقائم بأعمال وزير خارجية أوزباكستان الشقيقة بختيار سعيدوف على زيارته التضامنية ليؤكد أنهم لم يتركونا وحيدين في أوقاتنا العصيبة".

وأشار تشاوش أوغلو، في تغريدة على حسابه على تويتر، السبت، أنه التقى مع القائم بأعمال وزير خارجية أوزباكستان باختيار سعيدوف في مركز تنسيق إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في ولاية غازي عنتاب.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وأمس الجمعة، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ارتفاع حصيلة الوفيات في الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي تركيا إلى 39 ألفا و672 شخصاً.