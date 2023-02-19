وزير الخارجية الأمريكي: شعرت بحزن عميق إزاء دمار الزلزال بتركيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، إنه شعر بحزن عميق إزاء الدمار الذي شاهده في منطقة الزلزال جنوبي تركيا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها بلينكن عبر تويتر حول جولته مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، إلى المناطق المتضررة من الزلزال الأحد.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على بذل كل ما في وسعها من أجل المساهمة في أعمال الإنقاذ والإغاثة.

وفي وقت سابق الأحد، توجه الوزيران بلينكن وتشاوش أوغلو إلى ولاية هطاي التركية للاطلاع على الأضرار الناجمة عن الزلزال.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

واليوم الأحد، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الأحد، ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي البلاد إلى 40 ألفاً و689 شخصاً.