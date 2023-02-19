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وزير الخارجية الأمريكي: شعرت بحزن عميق إزاء دمار الزلزال بتركيا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 19.02.2023 20:58
وزير الخارجية التركي يستقبل نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في قاعدة إنجرليك الجوية بالقرب من أضنة، جنوبي تركيا، 19 فبراير/ شباط 2023 رويترز وزير الخارجية التركي يستقبل نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في قاعدة إنجرليك الجوية بالقرب من أضنة، جنوبي تركيا، 19 فبراير/ شباط 2023 (رويترز)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، إنه شعر بحزن عميق إزاء الدمار الذي شاهده في منطقة الزلزال جنوبي تركيا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها بلينكن عبر تويتر حول جولته مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، إلى المناطق المتضررة من الزلزال الأحد.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على بذل كل ما في وسعها من أجل المساهمة في أعمال الإنقاذ والإغاثة.

وفي وقت سابق الأحد، توجه الوزيران بلينكن وتشاوش أوغلو إلى ولاية هطاي التركية للاطلاع على الأضرار الناجمة عن الزلزال.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

واليوم الأحد، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الأحد، ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي البلاد إلى 40 ألفاً و689 شخصاً.

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