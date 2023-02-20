أردوغان: الخطوة الأولى لبناء 200 ألف منزل في مارس

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومة البلاد ستقدم على الخطوة الأولى لبناء 200 ألف منزل في 11 ولاية في مارس/ آذار المقبل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا عقب زيارته تجمع منازل سابقة التجهيز لصالح ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير/ شباط الجاري، رفقة رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي.

وأشار أردوغان إلى أن نحو ثلث قهرمان مرعش باتت غير صالحة للسكن جراء الزلزال المزدوج.

ولفت إلى استكمال نصب 10 آلاف منزل سابق التجهيز في منطقة الزلزال، وتواصل العمل لإقامة 65 ألف أخرى.

وأضاف: "سنرفع الرقم إلى 100 ألف وفي حال الحاجة سنرفعه إلى 200 ألف".

وأكد أنهم وصلوا إلى مرحلة وضع الخطوات الملموسة حول المنازل الدائمة، وقال: "سنبدأ إن شاء الله في وضع حجر الأساس لـ 45 ألفًا و67 منزلًا في مارس بقهرمان مرعش والبدء في بنائها".

وشدد أن المنازل ستبنى في أماكن آمنة وبحيث لا تتجاوز 3 أو 4 طوابق.