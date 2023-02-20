أنقرة تطالب الولايات المتحدة برفع العقوبات أحادية الجانب

طالب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الولايات المتحدة برفع العقوبات أحداية الجانب، مشدداً على أن تركيا لا يمكنها شراء مقاتلات F16 وفق شروط تقييدية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده تشاوش أوغلو و نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، الاثنين، في العاصمة التركية أنقرة، بعد يوم واحد من زيارتهما للمنطقة المنكوبة بالزلزال جنوبي تركيا.

وفي حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقد في المجمع الرئاسي، قال تشاوش أوغلو إن تركيا تتوقع أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات الأحادية الجانب في أقرب وقت ممكن.

مقاتلات F16

وأضاف تشاوش أوغلو أن بلاده تتوقع أيضاً أن ترسل الإدارة الأمريكية إخطاراً رسمياً بشأن الطائرات المقاتلة من طراز F-16 إلى الكونغرس، مشيراً أن إتمام الصفقة سيكون مفيداً للجانبين، ومشدداً على أن أنقرة لا يمكنها شراء مقاتلات F16 وفق شروط تقييدية.

وقال تشاوش أوغلو من حق تركيا استعادة 1.4 مليار دولار دفعتها لبرنامج صناعة مقاتلة إف-35 بعد استبعادها من طرف واحد، داعياً الكونغرس الأمريكي للعب دور داعم لحل المسائل العسكرية العالقة مع تركيا وعدم لعب دور المعيق.

من جهة ثانية، انتقد وزير الخارجية التركي الدعم الأمريكي لتنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي في سوريا، مؤكداً أن دعمها بدعوى محاربة تنظيم إرهابي آخر"داعش"، "أمر غير صائب".

العقوبات على روسيا

في سياق آخر، أشار تشاوش أوغلو أنّ تركيا غير مشاركة في العقوبات على روسيا، وأنها لا تشارك في عقوبات مفروضة من طرف واحد. وتلتزم بالقرارات التي تتخذها الأمم المتحدة.

وأكد أنّ تركيا لم تسمح بدخول أي سفينة حربية إلى البحر الأسود بعد الحرب الأوكرانية الروسية.

وقال تشاوش أوغلو: "منذ البداية قلنا إنّ تركيا لن تسمح من خلالها بخرق وتجاوز العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وعلى صعيد آخر، أشار تشاوش أوغلو إلى أنّ حلف شمال الأطلسي "ناتو" اليوم تحت تهديدين اثنين، الأول روسيا والثاني الإرهاب.

كما أشاد وزير الخارجية التركي بتواصل الأمريكيين مع تركيا بعد حادثة الزلزال، واستعدادهم لتقديم المساعدة.

واشنطن تدرك مخاوف أنقرة

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "الولايات المتحدة تدرك تماماً المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا بشأن حدودها الجنوبية"، متعهداً "بالعمل سوياً عن كثب لمعالجتها".

وأضاف بلينكن أن من المصلحة الوطنية والأمنية لإدارة بايدن تحديث طائرات F16 الحالية لتركيا وتزويدها بطائرات جديدة.

وأشاد بدور تركيا في دعم أوكرانيا والوقوف مع أنقرة في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن ملتزمة بتوفير الدعم لتركيا في أعقاب الزلزال.

وكانت ملفات الاقتصاد والتجارة في مقدمة المسائل التي بحثها تشاووش أوغلو مع نظيره الأمريكي، مبينا أنّ حجم التجارة بين البلدين العام الماضي بلغ 32 مليار دولار، وأنهم يهدفون لرفعها إلى 100 مليار دولار.

وبحث الجانبان العديد من المسائل الإقليمية وفي مقدمتها التطورات بين أذربيجان وأرمينيا.

كما بحث تشاوش أوغلو مع نظيره بلينكن التطورات في الأراضي الفلسطينية، معربا عن قلقه من الخطوات الإسرائيلية الأخيرة في بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحث الوزيران الأوضاع في سوريا ولفت تشاوش أوغلو إلى أنّ واشنطن ستقدم مساعدات للشعب السوري.

ووصل بلينكن إلى تركيا، الأحد، التضامن مع حليف "الناتو" في أعقاب زلزالين يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، والإعلان عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 100 مليون دولار.

والتقى في وقت سابق مع وزير الخارجية التركي في قاعدة إنجرليك الجوية قرب أضنة جنوبي تركيا، والتي شحنت الولايات المتحدة عبرها مساعدات إلى تركيا، ثم رافق بلينكن الوزير التركي في طائرة مروحية للاطلاع على الأضرار التي سببتها الكارثة في ولاية هطاي.

وقال بلينكين للصحفيين، الأحد، إنه شعر بحزن عميق إزاء الدمار الذي شاهده في منطقة الزلزال جنوبي تركيا.

وأضاف أن المساعدات الجديدة "ستتحرك قريباً"، مضيفاً للأسف، لا يتعلق الأمر بالبحث والإنقاذ بل بالانتعاش على المدى الطويل".

وأردف وزير الخارجية الأمريكي: "سيكون هذا جهداً طويل الأمد، سيتطلب الأمر جهداً هائلاً لإعادة البناء لكننا ملتزمون بدعم هذا الجهد"، مشيراً أن "واشنطن رفعت قيمة المساعدات إلى 185 مليون دولار لتركيا وسوريا".

وتتضمن جدول زيارة بلينكين، وهي الأولى له إلى تركيا منذ توليه منصبه في عام 2021، لقاء المسؤولين لتنسيق إيصال المساعدات الأمريكية ورؤية الجهود الإنسانية الجارية في هطاي، ومن المقرر أيضاً أن يجري محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة اليوم الاثنين.

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا في السنوات الأخيرة، لكن واشنطن تعتبر أنقرة منذ ذلك الحين مفيدة لدورها الوسيط بين روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الصراع بين البلدين العام الماضي.