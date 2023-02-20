الرئيس أردوغان: تم إنقاذ 114 ألفا و834 شخصا من تحت الأنقاض حتى اليوم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه تم إنقاذ 114 ألفا و834 شخصا من تحت الأنقاض حتى اليوم.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الاثنين، من مركز تنسيق الكوارث في ولاية هطاي، عقب قيامه بجولة في المناطق المتضررة من الزلزال في الولاية.

وأضاف أردوغان، أن سلطات بلاده وفرت المأوى حتى اليوم لمليون و684 ألفا من المواطنين المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد، يوم السادس من فبراير/ شباط الجاري.

وأكد أنهم يهدفون في المرحلة الأولى لتخصيص 100 ألف منزل سابق التجهيز في منطقة الزلزال، "مع إمكانية رفع العدد إلى 200 ألف إذا اقتضى الأمر".

وأضاف أنه "في غضون عام واحد، سيتم نقل المواطنين القاطنين في الخيم والمنازل سابقة التجهيز، إلى شقق دائمة".

الرئيس التركي أشار إلى أنه تم حتى اليوم إنقاذ 114 ألفا و834 شخصا من تحت الأنقاض.

وأفاد بأن أعمال تحديد حجم الأضرار على وشك الانتهاء في مناطق الزلزال.

وتعهّد أردوغان بمباشرة بناء 3 آلاف و750 شقة في ولاية إيلازيغ، وألفين و500 في أضنة، و250 شقة في كيليس، اعتبارا من مارس/ آذار المقبل.

كما تعهّد بالبدء خلال الشهر نفسه ببناء 40 ألفًا و426 شقة في ولاية هطاي، و45 ألفًا و67 في قهرمان مرعش، و25 ألفًا و882 في أدي يمان، و18 ألفًا و544 في غازي عنتاب.

وفيما يتعلق بأعمال إزالة الأنقاض في مناطق الزلزال، كشف الرئيس التركي عن إزالة أنقاض أكثر من 71 ألف وحدة سكنية مستقلة ضمن قرابة 21 ألف مبنى منهار بشكل كامل في سائر مناطق الزلزال.

كما تم إجلاء سكان 412 ألف وحدة سكنية ضمن 118 ألف مبنى منهار، أو يتوجب هدمه بشكل عاجل أو به أضرار كبيرة، بحسب ما أعلن أردوغان.

وأشار إلى أنه بإمكان المواطنين تحرّي أوضاع منازلهم ومبانيهم، عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (e-devlet).

وفي سياق متصل، قال أردوغان إن 7 آلاف و328 عنصرا تابعا لوزارة البيئة والتطور العمراني والتغير المناخي، يواصلون أعمال تحديد حجم الأضرار والخسائر في مناطق الزلزال.

وأفاد الرئيس التركي بوجود 271 موظفا حكوميا يمارسون مهامهم في مناطق الزلزال، بينهم أكثر من 35 ألف مختص بعمليات البحث والإنقاذ فقط.

وأضاف أن الحكومة تشرف يوميا على تقديم مليونين و400 وجبة طعام طازجة يوميا في مناطق الزلزال.

كما كشف أردوغان أن إجمالي الخيم المنصوبة لمتضرري الزلزال بلغ 118 ألفا، فيما وصل عدد المنازل سابقة التجهيز والمخصصة لإيواء المنكوبين أيضا، إلى 10 آلاف.

وشدد أردوغان على أن إعادة الإعمار في الولايات المتضررة من الزلزال، ستتم كما ينبغي دون أي إهمال، وبشكل يتناسب مع النسيج الثقافي المحلي.

وأكد على أن المنازل الزمع تشييدها في المناطق المنكوبة، لن يتجاوز أعداد طوابقها 3 أو 4 طوابق، إضافة إلى الطابق الأرضي.

كما حذّر أردوغان من أن السلطات المختصة لبلاده ستكافح بأقسى الوسائل من يحاولون استغلال المرحلة الحالية لرفع أسعار السلع الأساسية المطلوبة في مناطق الزلزال.

وفي ختام تصريحاته، ترحّم الرئيس أردوغان على أرواح ضحايا الزلزال، معزيا ذويهم وأقربائهم، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.