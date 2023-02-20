تركيا: 20 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال الجديد في هطاي

قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، إن 20 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال الجديد الذي وقع في ولاية هطاي، مساء الإثنين.

وأضاف في تصريحات صحفية أدلى بها، أن منطقة "دفنة" بولاية هطاي، شهدت مساء الإثنين زلزالا بلغت قوته 6.4 درجات، تبعته 20 هزة ارتدادية.

وأوضح أن المشافي استقبلت 8 جرحى عقب الزلزالين الجديدين في هطاي.

ومساء الإثنين، ضرب زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجات على مقياس ريختر ولاية هطاي، جنوبي البلاد.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عبر حسابها على الإنترنت، أن الزلزال الأول بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ومركزه قضاء "دفنه" في ولاية هطاي.

وذكرت أن الزلزال الثاني وقع بعد 3 دقائق من الأول وبقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر في قضاء صمانداغ بهطاي.

أوقطاي أوضح كذلك أنهم تلقوا 28 بلاغا منذ وقوع الزلزال الجديد، مبينا أنهم يجرون التحريات اللازمة فيما يتعلق بكل بلاغ يتلقونه.

وجدد المسؤول التركي تحذيره من دخول المباني في مناطق الزلزال، وخاصة تلك المتضررة من الزلزال الأول.

وأشار إلى أن الزلزال الجديد الذي شهدته هطاي، مساء الإثنين، هو زلزال مستقل عن نظيره الأول الذي وقع في السادس من فبراير/ شباط الجاري، وليس بهزة ارتدادية.