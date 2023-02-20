نائب الرئيس التركي: نواصل تحرياتنا عقب الزلزال الجديد

قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، إنهم يواصلون التحريات اللازمة عقب الزلزال الجديد الذي ضرب ولاية هطاي، مساء الاثنين، داعياً المواطنين للابتعاد عن المباني المتضررة.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، دعا للامتثال إلى تحذيرات ونداءات الكوادر المختصة.

ومساء الاثنين، ضرب زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجات على مقياس ريختر ولاية هطاي، جنوبي البلاد.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عبر حسابها على الإنترنت، أن الزلزال الأول بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ومركزه قضاء "دفنه" في ولاية هطاي.

وذكرت أن الزلزال الثاني وقع بعد 3 دقائق من الأول وبقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر في قضاء صمانداغ بهطاي.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.