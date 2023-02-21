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آفاد: ارتفاع حصيلة وفيات ضحايا زلزال قهرمان مرعش إلى 42 ألفا و310 أشخاص

ديلي صباح ووكالات
أنقرة
نشر في 21.02.2023 17:25
آخر تحديث في 21.02.2023 18:32
من مقابر ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة أضنة التركية الأناضول من مقابر ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة أضنة التركية (الأناضول)

أعلنت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة كارثة زلزال قهرمان مرعش التركية إلى 42 ألفاً و310 أشخاص.

ووفق بيانات نشرتها "آفاد"، فإن 7 آلاف و184 هزة ارتدادية وقعت عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش قبل أسبوعين.

وتضررت 11 ولاية تركية من الزلزال، وهي قهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهطاي وكليس، وملاطية وألازيغ.

وفي 6 فبراير/شباط ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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