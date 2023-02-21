تفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، مركز التنسيق التابع لإدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية "آفاد" في قضاء إصلاحية بولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد.

ورافق أردوغان في زيارته للمركز، زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي ومسؤولين آخرين.

وفي كلمة له خلال الزيارة، قال أردوغان: "بعد الانتهاء من المسوحات الجيولوجية والأرضية وقعنا العقود الأولى لـ200 ألف منزل سنبنيها في مراكز المدن المتضررة من الزلزال".

وأوضح أردوغان أن بناء 1797 منزلا في قضاء نور داغي وإصلاحية وولاية كليس وأدي يامان، سيبدأ غدا الأربعاء.

وأضاف أردوغان أن قضاء إصلاحية يعد من أكثر الأماكن السكنية المتضررة من الزلزال.

وأكد أردوغان أن مؤسسات الدولة التركية تعمل ليل نهار لتلبية احتياجات المتضررين من الزلزال، وعلى رأسها المأوى.

وعقب ذلك أجرى الرئيس أردوغان وزعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي زيارة لمدينة منازل سابقة التجهيز في قضاء نورداغي بولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد.

والتقى أردوغان عددا من المتضررين من الزلزال، واستمع للمشاكل التي يعانون منها وتلقى مطالبهم.