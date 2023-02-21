تركيا تشكر الجزائر على مساعداتها لمتضرري الزلزال

شكر السفير التركي لدى الجزائر أوزدمير غوكطاش الجزائر على المساعدات التي قدمتها للمتضررين جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد فجر السادس من فبراير/ شباط الجاري.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها لوزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد في العاصمة الجزائرية، الثلاثاء.

وفي تصريح للصحفيين عقب لقائه الوزير مراد، قال غوكطاش: "شكرت الوزير الجزائري على تضامن بلاده مع تركيا ودعمهم للمتضررين من الزلزال".

وأوضح أن الجزائر كانت في طليعة الدول التي أرسلت مساعداتها لتركيا عقب وقوع الزلزال مباشرة.

ولفت إلى أن تركيا والجزائر تربطهما علاقات تاريخية عميقة.

من جانبه، قال وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد إن ما قامت به الجزائر تجاه منكوبي الزلزال في تركيا، هو واجب الأخوة بين البلدين.

وأعرب مراد عن بالغ تعازيه في ضحايا الزلزال.

يذكر أن الجزائر أرسلت إلى تركيا فريق بحث وإنقاذ مكون من 86 شخصا إلى جانب 95 طنا من المساعدات الإنسانية.

كما أعلنت الجزائر يوم العاشر من فبراير، تخصيص 30 مليون دولار كمساعدات لتركيا في مواجهة أثار الزلزال.