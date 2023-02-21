تشاوش أوغلو يلتقي زعيم تتار القرم في أنقرة

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، زعيم أتراك تتار القرم في أوكرانيا مصطفى عبد الجميل قرم أوغلو.

وفي تغريدة على حسابه بتويتر، الثلاثاء، قال تشاوش أوغلو إنه التقى زعيم أتراك تتار القرم النائب في البرلمان الأوكراني مصطفى عبد الجميل قرم أوغلو، في العاصمة أنقرة.

وأضاف: "أشكر زعيم أتراك تتار القرم الذي زار أنقرة بعد الزلزال، وأشكر جميع أتراك تتار القرم لوقوفهم إلى جانبنا في الأوقات الصعبة".

وأمس الاثنين، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات منطقة "دفنة" بولاية هطاي التركية (جنوب)، الساعة 20.04، ما أدى إلى وفاة 6 أشخاص، وإصابة 294 آخرين بينهم 18 بحالة خطيرة.

ويأتي زلزال هطاي بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية قهرمان مرعش (جنوب) بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.