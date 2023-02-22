البرلمان التركي يدين اعتداءات إسرائيل في نابلس

أدان رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، اعتداء الجيش الإسرائيلي على مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقال شنطوب عبر حسابه في تويتر، الأربعاء: "إن قوات الأمن الإسرائيلية أضافت اعتداءً آخر إلى اعتداءاتها غير القانونية في الضفة الغربية".

وأضاف: "أدين إسرائيل التي ارتكبت جريمة ضد الإنسانية بقتل 10 أبرياء في مدينة نابلس".

ودعا شنطوب الله بالرحمة لـ"الأشقاء" الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد 10 فلسطينيين" وإصابة آخرين إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.