السويد تعلن أن الاتحاد الأوروبي سيقدم دعما كبيرا للمتضررين من زلزال تركيا

أعلن وزير التعاون الإنمائي الدولي السويدي جوهان فورسيل، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم دعما كبيرا للمتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا فجر السادس من فبراير/ شباط الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في العاصمة أنقرة.

وأوضح فورسيل الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأوروبي، أن الزلزال خلف في تركيا مشاهد "مروعة".

وأضاف أن العديد من الشركات السويدية قدمت دعما للمتضررين من الزلزال في تركيا.

وتابع قائلا : "تمتلك العديد من الشركات الأوروبية والسويدية استثمارات مهمة في تركيا ونرى أن هناك اهتمامًا متزايدًا بهذا الأمر، خاصة بعد الزلزال".

وأردف: "يمكن للشركات السويدية والأوروبية المساهمة في تركيا، وخلق فرصا للعمل هنا، والمساهمة في التنمية الاقتصادية".

وصرح بأن المؤسسات الأوروبية تبحث كيفية مساعدة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا، مشيرا في هذا السياق إلى عزم الاتحاد الأوروبي عقد مؤتمر للمانحين يوم 16 مارس/آذار المقبل.