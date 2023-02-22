قطر تواصل إرسال المساعدات الإنسانية لمناطق الزلزال بتركيا

في ظل جهودها المتواصلة، تستمر دولة قطر في نقل المساعدات الإنسانية إلى تركيا بهدف دعم المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد.

وتحمل الطائرات العسكرية من طراز سي -17 و سي - 130 التابعة للقوات المسلحة القطرية المساعدات المرسلة من مختلف المؤسسات والمنظمات إلى قاعدة إنجرليك العسكرية بولاية أضنة جنوبي تركيا.

وتنقل الطائرات القطرية مواد تلبي احتياجات النظافة الشخصية للمقيمين في مناطق الإيواء المؤقتة من متضرري الزلزال.

وشهدت الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع الحالي وصول مساعدات إنسانية مثل المراحيض المتنقلة والحمامات على متن 9 طائرات عسكرية، إلى قاعدة أنجرليك الجوية قبل إرسالها عبر شاحنات إلى الولايات المتضررة من الزلزال.

من جهته دعا قائد بعثة القوات المسلحة القطرية إلى تركيا المقدم حمد الهاجري، الله بالرحمة لمن فقدوا حياتهم في كارثة الزلزال وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وأكد الهاجري أن العلاقات بين البلدين جيدة للغاية، وقال: "نحب تركيا كثيرًا، ونقف إلى جانبكم دائمًا في الأيام العصيبة".

وأشار أنهم يقومون بواجبهم الذي لا يتطلب الشكر، مؤكدًا مواصلة دعم مناطق الزلزال.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات أعقبه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.