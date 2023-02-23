تشاوش أوغلو: 15 لبنانياً لقوا مصرعهم في زلزال تركيا

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن 15 مواطناً لبنانياً لقوا مصرعهم في الزلزال المدمر الذي وقع في 6 فبراير/ شباط الجاري في تركيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك الخميس مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، ووزير النقل والبنية التحتية علي هامي، في العاصمة أنقرة.

وأوضح تشاوش أوغلو أن 15 مواطنا لبنانيا لقوا مصرعهم في الزلزال، وأن السلطات اللبنانية أرسلت 5 فرق بحث وإنقاذ وفرق طبية وصل أولها بعد 19 ساعة من وقوع الزلزال.

وذكر أن الفرق اللبنانية المكونة من 120 شخصاً تمكنوا من إنقاذ 3 أشخاص في ولاية قهرمان مرعش.

وشدد تشاوش أوغلو على أهمية استقرار وسلامة لبنان، مشيراً إلى وجود اتصال دائم مع نظيره وتعاون جيد في القضايا الإقليمية، لافتاً أن لبنان قدم الدعم الإنساني أيضاً للسوريين المتضررين من الزلزال.

وأكد أن تركيا ستقوم بواجبها الإنساني لضمان وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى السوريين المتضررين من الزلزال.

وأشار إلى قدوم فرق البحث والإنقاذ من 90 دولة وأن عدد الدول التي عرضت المساعدة على بلاده لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر بلغ 102 دولة.

وأعرب تشاوش أوغلو عن شكره للمجتمع الدولي، مشيراً أن الأمم المتحدة دعت إلى تقديم المساعدات على الفور لتلبية الاحتياجات العاجلة.

وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات، تلاه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص في كلا البلدين إلى جانب دمار ضخم.

وأمس الأربعاء، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ارتفاع حصيلة وفيات الزلزالين في تركيا إلى 43.556 شخصاً.