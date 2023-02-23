عام على اندلاعها.. تركيا تجدد الدعوة لإنهاء الحرب الأوكرانية دبلوماسياً

مع اقتراب الحرب الروسية الأوكرانية من عامها الأول، جدد مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، سادات أونال، دعوة أنقرة إلى وقف الحرب الدائرة في أوكرانيا وإيجاد حل للأزمة بالطرق الدبلوماسية.

جاء ذلك في كلمة للمندوب التركي، الأربعاء، خلال مشاركته في جلسة خاصة عاجلة من أجل أوكرانيا عقدت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار المندوب التركي إلى اللقاءات التي جرت بين مسؤولين من موسكو وكييف في أنطاليا وإسطنبول، وسط انتهاج أنقرة موقفاً مبدئياً منذ بداية الأزمة، تمثل في رفض الحرب الدائرة بأوكرانيا، والتوسط بين الأطراف المتنازعة.

وأكد أن تركيا تدعم وحدة وسيادة الأراضي الأوكرانية، وترفض ضمها والحرب الدائرة فيها.

ونوه إلى أن آثار الحرب "تجاوزت حدود أوكرانيا وباتت تظهر بشكل ملموس حول العالم".

ومشددا على أن ديناميكيات الحرب غير قادرة على تحديد مصير الأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا، دعا أونال إلى وضع "رؤية مفتوحة" لإنهاء هذه الأزمة عبر الطرق الدبلوماسية.

المندوب التركي الذي طالب ببذل الجهود لتحقيق سلام "حقيقي، ودائم وقابل للتطبيق"، استشهد على إمكانية اللجوء للطرق الدبلوماسية، بنجاح بلاده في التوصل إلى اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

واختتم بالتأكيد على مواصلة تركيا دعم الجهود المتعلقة بتحقيق السلام وإنهاء الحرب في أوكرانيا.